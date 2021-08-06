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Menemen Suero’nun peşinde

İzmir ekibi, Alman temsilcisi Stadtallendorf’ta forma giyen 24 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunu transfer etmek istiyor

Menemen Suero’nun peşinde

6.8.2021

TFF 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Menemenspor, İspanyol orta saha İsrael Suero'nun peşine düştü. Almanya'da Stadtallendorf takımında forma giyen 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlandığı bildirildi. Ofansif orta saha görevini üstlenen Suero'nun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve transferin en kısa zamanda resmiyet kazanacağı kaydedildi. Futbola ülkesi İspanya'da CF Rayo Majadaho takımında başlayan Suero, Almanya'da CSC 03 Kassel ve SV Elversberg'te de oynadı. Yönetimin dış transfer çalışmalarını sürdürdüğü ve listesine aldığı bazı futbolcularla da görüşmeye devam ettiği öğrenildi.

CENK LALECİ ÇOK MEMNUN
Teknik direktör Cenk Laleci, Afyon'da çalışmaların iyi geçtiğini belirterek, "Sezona çok iyi hazırlanıyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum. Ligde fırtına gibi eseceğiz" dedi.

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