Menemen 4 koldan

TFF 1. Lig ekibi Menemenspor, transferde atağa kalktı. Genç oyuncuları bünyesine katıp parlatmasıyla bilinen İzmir ekibi, son olarak gündemine 4 ismi aldı. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, Göztepe'den Yusuf Talum ile Arda Özçimen ve İsmael Dunga'yı liste başına çekti. Son olarak Japonya ekibi Sagan Tosu forması giyen 28 yaşındaki futbolcunun takımından ayrıldığı ifade edilirken, sarı-lacivertli kurmaylar oyuncu ve menajeriyle temasa geçti. Dunga'ya teklif götüren Menemenspor'un en kısa sürede transferi netleştireceği kaydedildi. Sarı-lacivertliler, İsmail konusunda ise F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kararını bekliyor. Cenk Laleci'nin daha öncede istediği 22 yaşındaki futbolcu geçen seneyi Adana Demir ve Balıkesirspor'da kiralık olarak geçirmişti.

BEKLEMEYE GEÇTİLER

Menemen, Batuhan'dan sonra Göztepe'nin iki gencine daha kanca attı. Sarı-lacivertliler, daha öncede kiraladığı Yusuf Talum ile kaleci Arda Özçimen için teklif yaparken beklemeye geçti.



MENEMEN UMUT VERDİ

MENEMENSPOR, Süper Lig temsilcisi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybederken, sergilediği futbolla umut verdi. Son iki özel maçı Süper Lig ekipleriyle oynadıklarını vurgulayan teknik direktör Cenk Laleci, "Antalyaspor ve Göztepe ile bize göre önemli iki karşılaşmaya çıktık. Maçlarımızı 4-1 ve 3-2 kaybettik ama sonuca asla takılmıyoruz. Her geçen gün eksik yönlerimizi geliştiriyoruz" dedi.

■ OGÜN ÖZDEMİR