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Menemenspor’un takıma inancı tam

9.8.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, son hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Göztepe'ye 3-2 mağlup olmasına rağmen teknik heyet sergilenen futboldan memnun kaldı. Son iki özel maçı Süper Lig ekipleriyle oynadıklarını vurgulayan teknik direktör Cenk Laleci, "Antalya ve Göztepe ile bize göre önemli iki karşılaşmaya çıktık. Maçlarımızı kaybettik ama sonuca asla takılmıyoruz. Takımımız iyi yolda. Her geçen gün eksik yönlerimizi geliştiriyoruz. Takviye çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.
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