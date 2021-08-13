Menemenspor’da gözler Mehmet’te

İzmir ekibi Altay’dan ayrılan sol beki transfer etmeyi hedefliyor

TFF Birinci Lig temsilcisi Menemenspor'da dış transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarılacivertliler, sol bek transferi için Altay'da yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Mehmet Erdem Uğurlu'ya kanca attı. Kulübüyle bir sezon daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki deneyimli savunmacı için tüm şartları zorlayan İzmir ekibi, resmi teklifini yaptı. Futbolcuyu ikna etmeye çalışan Menemenspor yönetimi, Altay Kulübü'nden de bonservi konusunda kolaylık bekliyor. İzmir'de daha önce Göztepe'de de forma giyen başarılı futbolcu, kariyerinde Keçiröngücü, Bugsaş, Ankaragücü, Gaziantep FK ekiplerinde de forma giydi. Mehmet Erdem Uğurlu, 386 resmi maçta 56 gol atarken, sadece iki kırmızı kart gördü.