Sıra Bandırma’da

TFF 1. Lig'de yeni sezonun ilk haftasında, yenilediği kadrosuyla geçen yıl Süper Lig'den düşen Erzurumspor'u evinde 2-0 yenen Menemenspor'da büyük bir sevinç yaşanıyor. 1. Lig'de üçüncü sezonuna giren ve geçen sezonun ilk 5 haftasında galibiyet yüzü göremeyen İzmir ekibi, sezona iyi bir futbol ve 3 puanla başladı. Sezon başında 20 futbolcuyla yollarını ayıran yerlerini 17 oyuncuyla dolduran sarı-lacivertli ekipte, Rot-Weiss Koblenz'den alınan golcü Ahmet Sagat ile Mısır ekibi Gaish'ten gelen Toni Gomes, Erzurumspor karşısında müthiş bir performans sergiledi. Takımda kalan Ba ile Alhassan'ın gösterdiği performans da Erzurumspor karşısında alınan galibiyetle önemli rol oynadı.

BU SEZON HEDEF PLAY-OFF

Ligde 2'de 2 yapmak isteyen Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor'u da gözüne kestirdi. Geçen sezon ligin ikinci yarısında sıkıntılı bir dönem geçiren ve kümede kalmayı başaran sarılacivertli İzmir ekibi, hedefini Play-Off olarak belirledi.



LALECİ: TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Erzurumspor karşısında takımının müthiş bir futbol oynadığını söyledi. Laleci, "Sezona iyi başlamak çok önemli. Futbolcularımı kutluyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik, iyi transferler yaptık. Erzurumspor karşısında hedefimiz mutlak galibiyetti, başardık. Emeklerimizin karşılığını alacağız. Daha fazla çalışacağız. Yeni transferlerin performansından çok memnun kaldım. Eksiklerimiz var ama her hafta üzerine koyarak gideceğiz. Transferde ise 1 ya da 2 hamle daha yapabiliriz. Burası genç futbolcular için bir vitrin. Bu sezon da birçok yeni ismi futbola armağan edeceğiz" dedi.



AHMET SAGAT TAM İSABET

Menemenspor'un Alman ekibi Rot- Weiss Koblenz'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Ahmet Sagat, daha ilk maçında golle tanıştı. İzmir ekibinin Erzurumspor'u 2-0 yendiği maçta ilk golü atan 25 yaşındaki gurbetçi futbolcu umut verdi.