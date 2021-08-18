Menemenspor’un muhteşem dörtlüsü

TFF 1. Lig'in ilk haftasında evinde Erzurumspor'u 2-0 yenen Menemenspor'da 4 oyuncu karşılaşmada bir adım öne çıktı. İzmir ekibinde ikinci sezonunu geçiren Alhassan ile Mahamodou Ba, oynadıkları etkili futbol ile rakip oyunculara göz açtırmadı. Ba, güzel oyununu attığı ikinci golle süsledi.

Sarı-lacivertli ekipte üçüncü sezonuna giren golcü Rasheed ise Erzurumspor defansını çok yıprattı. Menemen'in Mısır ekibi El Gaish'ten aldığı Portekizli golcü Toni Gomes ise Ahmet Sagat'ın 37. dakikada takımını 1-0 öne geçtiği maçta golün asistini yaptı. Gomes'in 13. dakikada bir şutu da direkte patladı. Teknik direktör Cenk Laleci, güzel ve istekli futbollarını Bandırmaspor deplasmanında da sürdüreceklerini söyledi.

DEVAMINI GETİRECEĞİZ

Laleci, "Ligin daha ilk maçında iyi bir hava yakalamak bizim için çok önemliydi. Lig çok uzun maraton ama devamını getirmek zorundayız" dedi.