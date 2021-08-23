Menemen kayıp

TFF 1. Lig'in ilk haftasında evinde Erzurumspor'u yenen Menemenspor, bu kez deplasmanda Bandırmaspor'a 1-0 yenildi. 15. dakikada Ömer, sol tarafta Keny'e faul yaptı. Burak'ın kullandığı serbest atışta Ömer topa ayak koyarak tehlikeyi önledi. 25'te Keny'nin şutunda kaleci Batuhan Şen topu uzaklaştırdı. Meşin yuvarlakla buluşan Landel'in şutu ise yandan auta çıktı. 34'te Rasheed'in ceza sahası içinde pasında Ahmet Sagat topu kaleciye nişanladı.

BANDIRMA AKABUEZE İLE GÜLDÜ

47'de Burak'ın pasında Landel topu üstten auta gönderdi. 55'te Mulumba ceza sahası dışından çok sert şutunda top üstten az farkla dışarıya çıktı. 69'da Caner'in kullandığı serbest atışta kaleci Batuhan Şen topa sahip oldu. 77'de Ahmet Sagat, Lokman'dan sıyrıldı. Kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi. 81'de Alhassan'ın ara pasında Emre'nin şutu yan direkte patladı. 84'te Keny'nin soldan ortasında Akabueze kafayla takımını 1-0 öne geçirdi. Menemenspor maçı 1-0 kaybetti.



BANDIRMASPOR'DA TANIDIK YÜZLER VARDI

MENEMENSPOR'UN rakibi Bandırmaspor'un kadrosunda tanıdık yüzler vardı. Daha öhce Altay, Göztepe ve Akhisarspor forması giyen kaleci Gökhan Değirmenci, Bucaspor ve Balıkesirspor'a uzun yıllar oynayan Okan Alkan, yine Göztepe ve Altay formalarını giyen tecrübeli futbolcu Lokman Gör bu kez Bandırmaspor'un başarısı için ter döktü. Ev sahibi ekipte Arb Manaj, Akabueze ve Guido Koçer gibi tecrübeli isimler de yedekler arasındaydı.