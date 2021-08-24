Menemen direnemedi

TFF Birinci Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Menemenspor rakibine direnemedi. Maçın bitimine 6 dakika kala kalesinde golü gören sarı-lacivertliler ilk hafta aldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin ardından yenilgiyle tanıştı. Teknik direktör Cenk Laleci Bandırma deplasmanında puanı hak ettiklerini ancak golü önleyemediklerini söyledi. İyi bir takıma sahip olduğunu dile getiren Laleci, "Erzurumspor galibiyetini Bandırma'da taçlandırmak isterdik. Pozisyonlara da girdik. Son dakikalarda yediğimiz golle yenilmek üzücü. Ancak bu kaybı telafi edecek güçteyiz" şeklinde konuştu.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Oyuncularına güvendiğini belirten teknik direktör Cenk Laleci şöyle devam etti: "Yeni bir takımız ve her geçen hafta daha iyi olacağız. Taşlar yerine oturmaya başladı. Ümraniyespor maçıyla çıkışa geçeceğiz. Oyuncularıma güveniyorum."