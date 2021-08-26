  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Menemenspor Menemenspor’da Laleci çok umutlu

Menemenspor’da Laleci çok umutlu

İzmir ekibinin genç teknik direktörü lider Ümraniyespor’u yeneceklerini söyledi.

Menemenspor’da Laleci çok umutlu

26.8.2021

TFF 1. Lig'de ilk maçta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenip ikinci haftada deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olan Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Liderle oynayacağız. Rakibimiz sezona çok iyi bir giriş yaptı. Biz de yeni ve genç bir takımız. Evimizde 2'de 2 yapacağımıza inanıyorum. İyi futbol oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Bandırmaspor karşılaşmasında son 6 dakikada golü yedik. İyi direnmiştik ama olmadı. İlk haftalarda kayıpların telafisi vardır" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor’da Laleci çok umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.