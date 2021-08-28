Menemen’e sert rakip

TFF 1. Lig'de ilk hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde 2-0 yenip geçen hafta deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olan Menemenspor, bugün evinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda Oğuzhan Aksu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Kritik karşılaşma beIN Sports Max HD 2 ile TRT Türk'ten canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerin son transferleri golcü Ndiaye ve orta saha Emir bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Cenk Laleci, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Rakibimiz sezona çok iyi başladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Biz de geçen hafta şanssız bir şekilde yenildik. Kora kor bir oyun bizi bekliyor. En iyi mücadeleyi gösterip kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.