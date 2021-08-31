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Menemenspor kendine gelecek

Son iki maçını kaybeden İzmir ekibinde teknik direktör Cenk Laleci, “Milli arada eksiklerimizi gideceğiz” dedi

Menemenspor kendine gelecek

31.8.2021

TFF 1. Lig'de evinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 4-0 yenilerek son 2 maçını kaybeden Menemenspor, milli arada toparlanacak. 2 haftalık süreçte tüm eksiklerin giderileceğini ifade eden teknik direktör Cenk Laleci "Ümraniyespor karşılaşmasında istediğimiz oyunu sergileyemedik. Milli arada aramıza yeni katılan futbolcularımız takıma uyum sağlayacak. Biz daha çok çalışacağız. Bu süreçte eksiklerimizi gidereceğiz. Sezon başında çok iyi bir kadro oluşturduk. Ben oyuncularıma inanıyorum. Toparlanacağız ve camiamızı mutlu edecek dedi. Menemenspor milli aranın ardından Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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