Menemenspor sorun çözecek

TFF 1. Lig'de ilk 3 haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenip Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0, lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a da 4-0 yenilen Menemenspor, ağlarına giden 5 golü de kafa toplarından yedi. Teknik direktör Cenk Laleci, milli arada bu zaaflarını düzelteceklerini söyledi. Laleci, Bandırmaspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında yan toplarda savunmasız kaldıklarını belirterek, "Tüm golleri kafayla yedik. Özellikle rakip takım duran toplarda bizi çok zorladı. Yediğimiz 5 gol de kafayla oldu. Bunu acilen çözmeliyiz. Yan toplarda zaaflarımız var. Ancak çözülmeyecek sorun değil" diye konuştu.

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