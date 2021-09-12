Menemen dağıldı

TFF 1. Lig'de oynadığı son üç maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Menemenspor, deplasmanda Adanaspor'a da farklı skorla yenildi: 6-2. 1. dakikada Ozegovic'in şutunda kaleci Batuhan Şen gol izni vermedi. 6'da Alhassan'ın hatasında topu kapan Berkan, Ozegovic'i gördü: 1-0. 24'te Berkan'ın kullandığı korner atışında Sabbah kafayla eşitliği sağladı: 1-1. 43'te Tetteh'in ceza sahası içinde pasında topla buluşan Ozegovic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı. 50'de soldan Bruns'un ortasında Evren kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1. 66'da Celil'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Samet Kaya topu filelerle buluşturarak farkı ikiye çıkardı: 3-1.

OZEGOVİC'İ DURDURAMADILAR

69'da Pote'nin bıraktığı topa Ahmet Sagat vurdu: 3-2. 71'de kaleci ile karşı karşıya kalan Ozegovic farkı ikiye çıkardı: 4-2. 73'te Menemenspor'da Pote'nin bekletmeden vuruşunda top üstten auta gitti. 76'da Ozegovic sert şutunu Menemenspor kalecisi Batuhan çıkardı. 86'da Bruns'un pasında Ozegovic yakın mesafeden kendisinin 3. takımının ise 5. golünü attı: 5-2. 89'da Bruns'un pasında topla buluşan Ahmethan, rakibini geçerek şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 6-2. Menemenspor maçı 6-2 kaybetti.

BARWUAH BALOTELLİ KADROYA ALINMADI

MENEMEN'İN transferin son gününde Adana Demirspor'dan kiraladığı Enock Barwuah Balotelli kadroya alınmadı. İzmir ekibinin yine son günde kadrosuna kattığı Oğuzhan Çapar ile Muhammed Himmet de kadroda yoktu. Teknik direktör Cenk Laleci, Bandırmaspor'dan gelen yıldız futbolcu Pote'yi ise yedek kulübesine çekti. Pote ikinci yarıda oyuna girdi.

BERKAN FIRAT'IN AYAĞI KIRILDI

ADANASPOR ile Menemenspor arasında oynanan maçın 17. dakikasında sahalarımızda görmek istemediğimiz bir olay yaşandı. Menemenspor kalesine topu taşımaya çalışan 22 yaşındaki oyuncu Berkan Fırat'a Menemenli futbolcu Alhassan çok sert girdi. Genç futbolcu ambulansla hastaneye götürülürken, ayağının kırıldığı belirtildi. Maçın hakemi Alper Akarsu Alhassan'a kart göstermezken, pozisyona itiraz eden bir başka Menemenli sporcu sarı kart gördü.

CENK LALECİ 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Adanaspor maçı öncesi ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Genç teknik adam Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada görev verdiği Emre Özer, Gomes, Mete Çelik ve Sinan Akgül'ü dünkü maçta 11'de oynatmadı. Laleci, bu oyuncuların yerlerinde İlyas Bircan, Sabbah, Emre Batuhan ve Berkan İbrahim'e şans tanıdı. Gomes kadroya alınmazken, Emre Özer, Sinan Akgöl ve Mete Çelik de kendilerine yedek kulübesinde yer buldu. İzmir ekibinin gol ayakları Rasheed ile Ahmet Sağat da bir kez daha 11'deydi.

MİNİ YORUM/ Serafettin ÇIRACI

OLMADI ALHASSAN OLMADI HOCAM!

LİGDE son 2 maçını kaybeden Menemenspor, anlamsız bir şekilde Adanaspor maçına gergin başladı. Karşılaşmanın daha 6. dakikasında yediği golün ardından defansta yapılan hatalar işlerin iyi gitmediğini gösteriyordu. Sezonun ilk maçında basmadık yer bırakmayan, oynadığı futbolla yıldızlaşan Alhassan'ın bundan sonraki karşılaşmalara damga vuracağını düşünürken, Bandırmaspor ve Ümraniyespor karşısındaki büyük düşüşü Adanaspor maçına da yansıdı. Menemen'in yediği ilk golde hatası olan Alhassan, 17. dakikada meslektaşı Berkan Fırat'a çok sert girerek belki de 22 yaşındaki futbolcunun kariyerini bitirdi. Bir futbolcu ne olursa olsun kontrolsüz bir şekilde rakibine girmemeli. Bence skordan çok insan hayatı daha önemli. Maçın hakemi Alper Akarsu'nun cezalandırmadığı Alhassan'ı teknik direktör Cenk Laleci hemen oyundan alarak cezalandırmalıydı. Laleci oyuncusuna ders vererek futbolun çirkin yüzüne de izin vermemeliydi. En azından yapacağı hareket farklı yenilginin önüne geçirdi. Çokta yücelirdin Cenk hocam!