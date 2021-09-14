Menemenspor düşüşe çare arıyor

TFF 1. Lig'e Erzurumspor galibiyetiyle giriş yapan Menemenspor, ardından oynadığı son 3 maçta da başarılı olamadı. Bandırmaspor'a 1-0, Ümraniyespor'a 4-0 ve son olarak Adanaspor'a 6-2 yenilen sarı-lacivertliler, bu süreçte kalesinde 11 gol gördü. Geride kalan 4 haftada aldığı 3 puanla düşme hattına gerileyen İzmir ekibinde düşüşe çare aranıyor. Geçen sezon da ligin ilk 4 maçında istediği sonuçları elde edemeyen Menemenspor, galibiyetle de tanışamamıştı. Menemen o sezon Altınordu'ya 2-0, Tuzlaspor'a 5-2, Balıkesirspor'a 2-1 yenilmişti. İzmir temsilcisi Karadeniz ekibi Giresunspor ile 1-1 berabere kalmıştı.