Menemen’de Ahmet rüzgarı

TFF 1. Lig'de şampiyon adayı Manisa FK'yı 2-0'lık net bir skorla yenerek çıkışa geçen Menemenspor'un forveti Ahmet Sagat yıldızını parlattı. Sarı-lacivertli ekibin Almanya'nın 4. Ligi'nde mücadele eden Koblenz ekibinden transfer ettiği 25 yaşındaki futbolcu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sagat, ilk 5 karşılaşmada 3 gol atarken, bir de asist üretti. Teknik direktör Cenk Laleci'nin Almanya'da izleyip takıma kazandırdığı Ahmet Sagat, bonservis bedeli olmadan Menemen'e katıldı.

SON MAÇTA YILDIZLAŞTI

İzmir ekibinde oldukça cüzi bir bedel karşılığında forma giyen gurbetçi oyuncu, Manisa FK maçını neredeyse tek başına kazandırdı. Bu maçta ilk golü kaydeden Ahmet, ikinci golde de Rasheed'e asist yaptı. İlk hafta yine 2-0 kazanılan Erzurumspor maçında da tek gol atan Ahmet, 6-2 kaybedilen Adanaspor maçında da 1 gol atmıştı. Ahmet Sagat ile bir yıllık sözleşme yapan Menemenspor'un 1 yıl uzatma opsiyonu ise elinde

bulunuyor.

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