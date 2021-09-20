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Menemen’e sert rakip

İzmir ekibi son 3 maçını kazanan Ankaragücü ile deplasmanda mücadele edecek. Maç saat 20.00’de

Menemen’e sert rakip

20.9.2021

TFF 1. Lig'de hafta içi mesaisinde Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 yenip çıkışa geçen Menemenspor, bugün deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak. Cezalı olan Alhassan karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 3 galibiyet alan Başkent ekibiyle zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Menemenspor'un genç teknik direktörü Cenk Laleci, "Ankara'dan puan ya da puanlarla döneceğiz. Takımın moral ve motivasyonu üst seviyede. Manisa FK galibiyetiyle üzerimizdeki ölü toprağını attık. Ankaragücü iyi bir takım ancak biz de kendi futbolumuzu ortaya koyup evimize mutlu döneceğiz" diye konuştu.

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