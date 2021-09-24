  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Menemenspor Menemen çare arıyor

Menemen çare arıyor

Menemen çare arıyor

24.9.2021

TFF 1. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Menemen, kalesini rakip takımlara kapatmakta zorlanıyor. Bu sezon 13 gol yiyen G.Birliği ile birlikte ligin en çok gol yiyen takımı olan ekipte savunma alarmı verildi. Menemen Adana'dan 6, Ümraniye'den 4, A.Gücü'nden 2, Bandırma'dan da 1 gol yedi. Menemen savunması yalnızca Erzurum ve Manisa FK maçlarında rakip oyunculara 'dur' dedi. İzmir ekibi pazar günü 13 gollü Ümraniye'den sonra 10 golle ligin en çok gol atan takımı Eyüpspor'u konuk edecek.

BERKE ÖZBAY

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen çare arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.