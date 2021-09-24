Menemen çare arıyor

TFF 1. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Menemen, kalesini rakip takımlara kapatmakta zorlanıyor. Bu sezon 13 gol yiyen G.Birliği ile birlikte ligin en çok gol yiyen takımı olan ekipte savunma alarmı verildi. Menemen Adana'dan 6, Ümraniye'den 4, A.Gücü'nden 2, Bandırma'dan da 1 gol yedi. Menemen savunması yalnızca Erzurum ve Manisa FK maçlarında rakip oyunculara 'dur' dedi. İzmir ekibi pazar günü 13 gollü Ümraniye'den sonra 10 golle ligin en çok gol atan takımı Eyüpspor'u konuk edecek.

BERKE ÖZBAY