Cenk Laleci ‘istikrar’ dedi

Son iki maçında Manisa FK'yı yenen ve A.Gücü ile deplasmanda berabere kalan Menemen'de, teknik direktör Cenk Laleci, Eyüp karşısında istikrarı seçti. Genç teknik adam son iki maçta sahaya sürdüğü on birde dün değişiklik yapmadı. Menemenspor taraftarları takımı dün de yalnız bırakmadı. Son iki maçta yaşanan çıkış tribünlere yansıdı. Karşılaşmayı yaklaşık bin taraftar takip ederken, sarılacivertliler 90 dakika boyunca susmadan takımına destek verdi. Menemenspor'un yeni transferi Lübnanlı Sabbah, dün yedek soyunurken oyuna girer girmez golle buluştu. 85. dakikada oyuna giren Sabbah, bir dakika sonra beraberlik golünü atarak takımına altın değerinde üç puan kazandırdı.