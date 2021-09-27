Menemen şükretti

TFF 1. Lig'de son iki maçından 4 puan çıkararak çıkışa geçen Menemenspor, evinde şampiyon adayı Eyüpspor'la berabere kaldı: 1-1. Menemen tutuk başladı. Karşılaşmanın 14. dakikasında Rasheed soldan hızla ceza alanına girdi. Ortasında kale önünde Orgill topa dokunamadı. 24. dakikada Umut Bulut'un şutunda top üst direkte patladı. Dönen topu Gökcan yakın mesafeden kaleye gönderdi. Kaleci Batuhan topu kornere yolladı. 34'te Kerem'in savunmada hatalı pasında topu Gökcan kaptı. Bu futbolcunun ara pasında karşı karşıya pozisyonda Stancu kaleci Batuhan'ı geçemedi. 44'te Gökcan boş pozisyonda yine kaleci Batuhan'a takıldı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

61. dakikada Mete'nin ortasında arka direkte Sinan müsait pozisyonda golü atamadı. 69. dakikada Mikail ceza alanı dışından vurdu. Kaleci Batuhan topu kontrol etti. 72. dakikada Gökcan'ın pasında Kozulj'un yakın mesafeden vuruşunda kaleci Batuhan yine başarılıydı. 76. dakikada Mikail'in sağ kanattan ortasında kale önünde Pa Dibba topa ayak koydu ve Eyüp'ü öne geçirdi: 0-1. 86'da Sinan'ın sağdan ortasında savunmaya çarpan topu önünde bulan Sabbah beraberliği getirdi: 1-1. Maç bu skorla sona erdi.

BERKE ÖZBAY