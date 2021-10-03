TFF 1. Lig'de İzmir derbisinde Altınordu'ya tek golle boyun eğen Menemenspor'un keyfi kaçtı. Fikstür gereği deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, dışarıda oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılamadı. Bandırmaspor, Adanaspor, Ankaragücü ve son olarak Altınordu deplasmanlarından yalnızca 1 puan çıkarabilen İzmir temsilcisi fobisini sürdürdü.
LALECİ: YENİDEN TOPARLANACAĞIZ
Teknik direktör Cenk Laleci, Altınordu karşısında hesapta olmayan bir kayıp yaşadıklarını dile getirdi. Genç teknik adam, "Altınordu karşısına moralli ve motivasyonlu çıktık. Puan ya da puanlar alabilmek için her şeyi denedik. Üzüldük ancak yeniden toparlanacağız. Takımımın kalitesinden şüphem yok. Daha iyi olacağız" diye konuştu.
■ BERKE ÖZBAY
Menemenspor’da moraller bozuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.