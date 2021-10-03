Menemenspor’da moraller bozuk

TFF 1. Lig'de İzmir derbisinde Altınordu'ya tek golle boyun eğen Menemenspor'un keyfi kaçtı. Fikstür gereği deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, dışarıda oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılamadı. Bandırmaspor, Adanaspor, Ankaragücü ve son olarak Altınordu deplasmanlarından yalnızca 1 puan çıkarabilen İzmir temsilcisi fobisini sürdürdü.

LALECİ: YENİDEN TOPARLANACAĞIZ

Teknik direktör Cenk Laleci, Altınordu karşısında hesapta olmayan bir kayıp yaşadıklarını dile getirdi. Genç teknik adam, "Altınordu karşısına moralli ve motivasyonlu çıktık. Puan ya da puanlar alabilmek için her şeyi denedik. Üzüldük ancak yeniden toparlanacağız. Takımımın kalitesinden şüphem yok. Daha iyi olacağız" diye konuştu.

■ BERKE ÖZBAY