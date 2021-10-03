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Haberler Menemenspor Menemenspor’da moraller bozuk

Menemenspor’da moraller bozuk

İzmir ekibi deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada 1 puan çıkarabildi

Menemenspor’da moraller bozuk

3.10.2021

TFF 1. Lig'de İzmir derbisinde Altınordu'ya tek golle boyun eğen Menemenspor'un keyfi kaçtı. Fikstür gereği deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, dışarıda oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılamadı. Bandırmaspor, Adanaspor, Ankaragücü ve son olarak Altınordu deplasmanlarından yalnızca 1 puan çıkarabilen İzmir temsilcisi fobisini sürdürdü.

LALECİ: YENİDEN TOPARLANACAĞIZ
Teknik direktör Cenk Laleci, Altınordu karşısında hesapta olmayan bir kayıp yaşadıklarını dile getirdi. Genç teknik adam, "Altınordu karşısına moralli ve motivasyonlu çıktık. Puan ya da puanlar alabilmek için her şeyi denedik. Üzüldük ancak yeniden toparlanacağız. Takımımın kalitesinden şüphem yok. Daha iyi olacağız" diye konuştu.

■ BERKE ÖZBAY

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