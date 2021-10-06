Menemenspor geçit vermiyor

TFF 1. Lig'de mili aranın ardından sahasında Samsunspor'u konuk edecek Menemenspor'da çalışmalar tam gaz sürüyor. Rakibini gözüne kestiren İzmir ekibinin Karadeniz temsilcisine karşı şansı tutuyor. İki ekip geçen sezon karşılaşırken, Menemen'deki karşılaşma 2-2, Samsun'daki ise 1-1 bitti. İki takım, 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelirken, deplasmandaki maçı 4-1 kazanan Menemen tur atlamıştı. Teknik direktör Cenk Laleci, güçlü rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirterek, "Son üç maçtır kazanamıyoruz. Samsunspor'u gözümüze kestirdik" dedi.

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