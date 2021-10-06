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Haberler Menemenspor Menemenspor geçit vermiyor

Menemenspor geçit vermiyor

Menemenspor geçit vermiyor

6.10.2021

TFF 1. Lig'de mili aranın ardından sahasında Samsunspor'u konuk edecek Menemenspor'da çalışmalar tam gaz sürüyor. Rakibini gözüne kestiren İzmir ekibinin Karadeniz temsilcisine karşı şansı tutuyor. İki ekip geçen sezon karşılaşırken, Menemen'deki karşılaşma 2-2, Samsun'daki ise 1-1 bitti. İki takım, 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelirken, deplasmandaki maçı 4-1 kazanan Menemen tur atlamıştı. Teknik direktör Cenk Laleci, güçlü rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirterek, "Son üç maçtır kazanamıyoruz. Samsunspor'u gözümüze kestirdik" dedi.
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