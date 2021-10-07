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Haberler Menemenspor Menemenspor’un aklı Samsun’da

Menemenspor’un aklı Samsun’da

Menemenspor’un aklı Samsun’da

7.10.2021

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor milli aranın ardından 16 Ekim'de evinde ağırlayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Güçlü rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Ligde oynadığımız son 3 maçta galibiyet yüzü göremedik. Samsunspor maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Rakibimiz deplasmanda oynadığı 3 maçtan 2 yenilgi, bir galibiyet aldı. Rakibimizi ezberliyoruz. Ancak çok dikkatli olmak zorundayız. Sezon başında savunmada yaptığımız hataları geride kalan haftalarda çok aza indirgedik. Zaman geçtikçe daha da iyi olacağız. Menemenspor ligi istediği yerde bitirecektir. Bunun için çok çalışıyoruz" diye konuştu.

■ BERKE ÖZBAY

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