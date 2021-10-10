Menemen’de golcü Pote sönük kaldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un transferin son gününde Bandırmaspor'dan transfer ettiği 36 yaşındaki golcü Mickael Pote, geride kalan 5 maçta beklenen katkıyı sağlayamadı. Beninli forvet bu süreçte golle tanışamazken, deplasmanda 2-2 biten Ankaragücü maçında ise takımı adına sadece 1 asist yaptı. Daha önce Adana Demirspor formasıyla 2015-2016 sezonunda 23, 2016-2017 sezonunda ise 24 kez rakip fileleri sarsarak iki defa gol kralı tacını takan yıldız oyuncu, geçen sezon da Bandırmaspor'da 8 gol atmıştı. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Tüm oyuncularımdan memnunum. Takımım her maç üstüne koyarak ilerliyor. Forvet bölgemizdeki oyuncular çok hırslı. Forma savaşı en üst düzeyde. Pote de bu mücadeleyi veriyor. Umarım en kısa sürede gollerine başlayacak" diye konuştu.

■ BERKE ÖZBAY