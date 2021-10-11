Menemen evinde farklı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor, 16 Ekim'de Samsunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, sarı-lacivertliler, geride kalan 8 haftada iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Menemen İlçe Stadı'nda oynadığı 4 karşılaşmada İzmir ekibi 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Menemen, bu süreçte ligin güçlü ekiplerinden Erzurumspor ve Manisa Futbol Kulübü'nü yendi. Lider Ümraniyespor'a yenilirken, Eyüpspor ile de berabere kaldı. Deplasmanda ise umduğunu bulamayan sarı-lacivertliler, 1 beraberlik, 3 yenilgi elde etti. Teknik direktör Cenk Laleci, Samsunspor karşısında iç sahada oynamanın avantajını kullanacaklarını söyledi.

■ BERKE ÖZBAY