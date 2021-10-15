Centilmen Menemen

TFF 1. Lig'de geride kalan maçlarda topladığı 8 puanla orta sıralarda yer alan Menemenspor, Fair-Play ruhuyla ön plana çıktı. Sarılacivertliler, ilk 8 haftada sadece 12 sarı kart görerek ligin en centilmen ekiplerinden biri oldu. Oynadığı 8 karşılaşmayı kırmızı kart görmeden tamamlayan İzmir temsilcisi centilmenlik tablosunda liderliği Boluspor ve Bandırmaspor ile paylaşıyor. Menemenspor, Ümraniyespor ve Altınordu maçlarını ise hiç kart görmeden tamamladı.

CEZA SINIRINDALAR

Sarı-lacivertlilerde, Ba ve Mazlum'un 3'er sarı kartı bulunurken Sinan ve Cem 2, Mete Çelik ve Rasheed ise 1'er kez kart gördü. Ceza sınırında bulunan Mahamadou Ba ve Mazlum Demir, Samsunspor maçında kart görmeleri halinde Boluspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

CENK LALECİ OYUNDAN MEMNUN

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Cenk Laleci, Altınordu karşısında tek golle alınan yenilgiyi Samsun karşısında affettireceklerini belirtti. Güçlü rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirten Laleci, "Takımımın gösterdiği mücadeleden ve oyundan memnunum" dedi.

■ BERKE ÖZBAY