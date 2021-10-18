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Haberler Menemenspor Menemen’e evinde artık yan bakılmıyor

Menemen’e evinde artık yan bakılmıyor

Menemen’e evinde artık yan bakılmıyor

18.10.2021

TFF 1. Lig'de evinde Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek 11 puana ulaşan Menemenspor, deplasman maçlarından 1 puan çıkarırken, evinde ise 10 puan topladı. Ligde aldığı 3 galibiyeti de taraftarının önünde elde eden sarı-lacivertliler, iç sahada çıktığı 5 maçta sadece 1 kez yenildi. Deplasmanda çıktığı 4 müsabakada sadece Ankaragücü'nden 1 puan koparabilen İzmir temsilcisi, seyircisi önünde ise Erzurumspor ve Manisa FK'yı 2-0, Samsunspor ise 3-2 dize getirdi. Sezon başında Alman ekibi Koblenz'den bedelsiz olarak kadroya katılan 26 yaşındaki gurbetçi golcü Ahmet Sagat, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Oynadığı 9 maçta 5 gol atan bir de asist yapan Sagat, Samsunspor karşılaşmasıyla iki maçlık gol orucunu da bozdu.

■ BERKE ÖZBAY

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