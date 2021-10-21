Menemen kaderini çizecek

TFF 1. Lig'de geride kalan 9 haftada topladığı 11 puanla kendine puan cetvelinde 10. sırada yer bulan Menemenspor, üst üste deplasmanda oynayacağı maçlarda hedefini belirleyecek. Son olarak evinde Samsunspor'u 3-2 yenen sarı-lacivertliler, cumartesi günü deplasmanda düşme hattındaki Boluspor'la mücadele edecek. İzmir ekibi 5 Kasım Cuma günü de yine deplasmanda bir basamak altındaki İstanbulspor ile kapışacak. Menemen'in alacağı puanlar, ligdeki kaderini belirleyecek. Teknik direktör Cenk Laleci, çok zorlu iki maç oynayacaklarını belirterek, "Üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz. Samsunspor'un ardından Boluspor ve İstanbulspor'u da yenmek istiyoruz. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. İyi futbol oynayıp iki karşılaşmayı da kazanacağız" diye konuştu.

■ BERKE ÖZBAY