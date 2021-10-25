  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Menemenspor Menemen gurbette yok

Menemen gurbette yok

Sarı-lacivertliler, deplasmanda Boluspor’a da yenilirken beş dış saha maçında bir puan kazanabildi. Sahasında ise 10 puanı haneye yazdırdı

Menemen gurbette yok

25.10.2021

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor, evindeki Samsunspor galibiyetinin ardından Boluspor'a deplasmanda yenilerek kahroldu. Haftaya düşme potasında giren rakibi karşısında 89'da yediği golle maçı 1-0 kaybeden, İzmir ekibi bir deplasmandan daha puansız ayrıldı. Dış sahada bu sezon 5 maça çıkan sarı-lacivertliler, 4 yenilgi alırken, bir maçı berabere noktaladı. Menemenspor, gurbette sadece 1 puan kazanabilirken, iç sahada ise 5 maçta 10 puan toplamayı başardı. Menemen, dışarda Bandırma (1-0), Adana (6-2), Altınordu ve Bolu'ya (1-0) yenilirken tek puanını Ankaragücü'nden (2-2) aldı.

İÇERDE 3 KEZ KAZANDI
İÇ sahada ise Erzurum, Manisa FK ve Samsun gibi güçlü rakiplerini yenerken, Ümraniye'ye kaybedip, Eyüp ile berabere kaldı. Menemen, Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Yeni Buca Stadı'nda Karşıyaka ile oynayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen gurbette yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.