Menemen gurbette yok

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor, evindeki Samsunspor galibiyetinin ardından Boluspor'a deplasmanda yenilerek kahroldu. Haftaya düşme potasında giren rakibi karşısında 89'da yediği golle maçı 1-0 kaybeden, İzmir ekibi bir deplasmandan daha puansız ayrıldı. Dış sahada bu sezon 5 maça çıkan sarı-lacivertliler, 4 yenilgi alırken, bir maçı berabere noktaladı. Menemenspor, gurbette sadece 1 puan kazanabilirken, iç sahada ise 5 maçta 10 puan toplamayı başardı. Menemen, dışarda Bandırma (1-0), Adana (6-2), Altınordu ve Bolu'ya (1-0) yenilirken tek puanını Ankaragücü'nden (2-2) aldı.

İÇERDE 3 KEZ KAZANDI

İÇ sahada ise Erzurum, Manisa FK ve Samsun gibi güçlü rakiplerini yenerken, Ümraniye'ye kaybedip, Eyüp ile berabere kaldı. Menemen, Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Yeni Buca Stadı'nda Karşıyaka ile oynayacak.