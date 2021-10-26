Menemen’den ilginç grafik

Menemenspor, ilginç istatistiği ile dikkat çekti. Ligde 10 haftalık süreçte 11 puanda yer alan Menemenspor, şampiyonluk ve Play-Off mücadelesi veren rakiplerine karşı müthiş bir direnç gösterdi. Ancak İzmir ekibi, düşme potasındaki ekiplere de bir o kadar cömert davrandı. Zirve yarışı veren 5 ekiple karşılaşan sarı-lacivertliler 11 puan kazanırken, tehlike bölgesinde yer alan 3 ekibe de yenilerek 9 puanlık kayıp yaşadı. Menemen, 4. sıradaki Erzurum'u 2-0 yenerken, 5. haftaya 3. olarak giren Manisa FK'yı da aynı sonuçla devirmeyi başardı. İlk üç içindeki Ankaragücü ve Eyüpspor'la berabere kalarak 1'er puan kapan İzmir ekibinin son kurbanı Samsunspor oldu.

SAMSUN'UN ÖNÜNÜ KESTİ

Menemenspor, 9. haftada 11 puanla 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi Samsunspor'u yenerek rakibinin Play-Off yolunda önünü kesti. Menemen, düşme potasının hemen üzerinde olan Adanaspor ve Altınordu ile son haftaya ateş hattının içinde giren Boluspor'a yenilerek rakiplerine hayat verdi.

EKSİKLERİ GİDERECEĞİZ

TFF 1. Lig'de son dakikada yediği golle Bolu'dan mağlup ayrılan Menemenspor, hafta sonunu maç yapmadan bay takım olarak geçecek. Bu boşluğu iyi değerlendireceklerini belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Boluspor maçında iyi mücadele ettik ama puan alamadık. Şimdi önümüzdeki zamanı iyi değerlendirip, eksiklerimizi gidereceğiz" diye konuştu.

■ BURAK HAKERLER