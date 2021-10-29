Menemen’i yemek sanmış!

MENEMENSPOR'A sezon başında Adana Demirspor'dan gelen dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah, İzmir ekibine transfer sürecinde yaşadıklarını anlattı. Sarı-lacivertli ekibin Karşıyaka ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında ilk kez forma giyen Enock Barwuah Balotelli, "Google'a menemen yazdım. Karşıma bir yemek görüntüsü çıktı. Bu görüntüyü gördüğümde bana şaka yapıldığını düşündüm. İnternet üzerinden araştırma yapmaya devam ettim. Sonra gideceğim takımın isminin Menemenspor olduğunu gördüm. İzmir gibi bir yerde futbol oynamak çok güzel. Kupa maçında iyi bir performans çizdiğimi düşünüyorum" dedi.

BİRİNCİ LİG HİÇ DE KOLAY DEĞİL

TÜRKİYE'DEKİ futbol hakkında buraya gelmeden önce çok fazla bilgi sahibi olmadığını açıklayan Enock Barwuah şöyle konuştu: "Burası çok kolay bir lig değil. Bütün takımlar birbirini yeniyor."

ISTANBULSPOR MAÇINA ODAKLANDILAR

SPOR Toto 1. Lig'de bu haftayı bay takım olarak geçirecek Menemenspor'da ligin 12. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynanacak maçın hazırlıkları sürüyor. İzmir temsilcisi rakibini yenerek nefes almak istiyor.

KUPADA MORAL BULDULAR

1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Menemenspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Karşıyaka'yı 1-0 yenerek yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci, "Ligde kötü bir konumda değiliz. Kupada da yolumuza devam ediyoruz. Türkiye Kupası prestij ve maliyet anlamında önemli bir turnuva. Kazanmayı sürdüreceğiz" dedi.