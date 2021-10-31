Menemen’de hedef Batuhan

TFF 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Menemenspor'de yönetim kış transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı. Teknik direktör Cenk Laleci yönetiminde Play-Off'u kovalayan İzmir ekibinin hedefinde ise Göztepe'den kiralanan Batuhan Kırdaroğlu'nun bonservisini almak var. Süper Lig ekibinde forma şansı bulamayan 21 yaşındaki sol kanat için teknik patron Laleci olumlu rapor verirken, yönetim erken davranıp bonservis pazarlığına girecek. Batuhan için Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den kolaylık isteyecek olan kurmaylar, uygun bir bonservis bedeliyle transferi bitirmek istiyor.

3 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

Batuhan bu sezon 3 lig maçında forma giyerken, Menemen'in Karşıyaka'yı elediği kupa maçında da 72 dakika sahada kalarak göz doldurmuştu. Pendik altyapısından yetişen ve 2019- 2020 sezonunun başında Göztepe'ye transfer olan Batuhan, Altınordu'da da kiralık olarak forma giymişti. Transferin ocak ayına kadar netleşmesi bekleniyor.

■ BURAK HAKERLER