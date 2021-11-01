Menemen’de Mickael Pote kayıplarda

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, sezon başında Bandırmaspor'dan transfer ettiği 36 yaşındaki tecrübeli golcü Mickael Pote'den beklediği verimi bir türlü alamadı. Bu sezon oynanan 10 maçın 7'sinde forma giyen Beninli forvet golle tanışamazken, yalnızca Ankaragücü randevusunda 1 asistlik katkı sağladı. Forvet hattında 5 golü bulunan Ahmet Sagat ile 2'şer gol atan Sabbah ve Rasheed'in gölgesinde kalan Pote, son iki maçta sonradan oyuna girip toplam 31 dakika forma giydi. Bu sezon ligin 4. haftasında Bandırmaspor'dan bedelsiz olarak takıma katılan Beninli yıldız, daha önce Adana Demirspor formasıyla 2015- 2016 sezonunda 23, 2016-2017 sezonunda ise 24 kez rakip fileleri sarsarak iki defa gol kralı tacını taktı. Pote geçen sezon da Bandırmaspor'da 30 maçta 8 gol atmıştı.

■ BERKE ÖZBAY