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Menemen’in iki yüzü

İzmir ekibinin ligde ve kupada attığı 13 golün 6’sını yabancı, 7’sini ise yerli futbolcular attı. Ahmet Sagat 5 golle öne çıktı

Menemen’in iki yüzü

4.11.2021

SPOR Toto 1. Lig'de aldığı sonuçlarla ateş hattının 1 puan üstünde yer alan Menemenspor'da bu sezon ligde ve kupada atılan gollerin yarısı yerli, yarısı da yabancı futbolculardan geldi. Ligde oynadığı 10 maçta 12 gol atan sarı-lacivertlilerde, Lübnanlı Sabbah ve Nijeryalı Rasheed 2'şer, Malili Ba ise 1 gol atarak 5 gole katkı sağlarken, kupada Karşıyaka ağlarını sarsan N'Diaye ise 1 gole imza attı. Yabancı oyuncularla birlikte takımın en golcü ismi olan Ahmet Sagat 5, Mazlum ve Ömer ise birer golle takımına destek verdi. Menemenspor'da Pote, Alhassan ve Gomes'in yanı sıra Kerem, Sinan, Mete, Ahmet Aslan, Abdullah, Emre, Berkan ve Cem henüz gol atamadı.

LALECİ: İYİ MÜCADELE EDECEĞİZ
TEKNİK direktör Cenk Laleci, İstanbulspor deplasmanında iyi mücadele edeceklerini söyledi. Laleci, "Seri galibiyetlere ihtiyacımız var. Buna İstanbulspor galibiyetiyle başlayacağız" dedi.

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