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Menemen'e sis engeli

Spor Toto Birinci Lig’in 12. haftasının açılış maçında Menemenspor, İstanbulspor’un konuğu oldu. Mücadele 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken yoğun sis nedeniyle tatil edildi

Menemen’e sis engeli

6.11.2021

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor- Menemenspor müsabakası 62. dakikada tatil edildi. İstanbulspor- Menemen maçı ikinci yarıda sisin etkisini arttırması sebebiyle ertelendi. İlk yarıda 5 dakika duraklatılan karşılaşma, ikinci yarıda da sis nedeniyle yaklaşık 20 dakika geç başladı. İkinci yarı başladıktan 17 dakika sonra ise dakikalar 62'yi gösterdiğinde sisin yoğunlaşması ile birlikte müsabakanın hakemi Burak Pakkan, maçı durdurarak soyunma odasına girdi. Hakem heyeti, maç temsilcisi ve iki kulübün yetkilileri ile yapılan uzun görüşmenin ardından karşılaşmanın tatil edilmesine karar verildi. İstanbulspor'un 2-0 üstün olduğu karşılaşma 62. dakikadan itibaren devam edecek. Müsabakanın ne zaman oynanacağı ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.

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