  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Menemenspor Menemenspor Teknik Direktörü Laleci: Oyuncularım maç sonu ağladı

Menemenspor Teknik Direktörü Laleci: Oyuncularım maç sonu ağladı

Spor Toto 1'inci Lig'de cuma akşamı yoğun sis nedeniyle İstanbulspor 2-0 öndeyken 62'nci dakikada ertelenen deplasman maçında rakibine dün 3-2 mağlup olan Menemenspor, isyan bayrağını açtı.

Menemenspor Teknik Direktörü Laleci: Oyuncularım maç sonu ağladı
DHA

07.11.2021, 13:04 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021, 13:07

Teknik direktör Cenk Laleci, 62'nci dakikada yeniden başlatılan müsabakada 2-2'lik skoru yakaladıklarını ancak yedikleri 3'üncü golün bariz ofsayt olduğunu söyledi. Rakiplerinin 90+1'inci dakikada attığı galibiyet golünde 2 metre net ofsaytın görülmediğini ifade eden Laleci, "Böyle haksızlık olmaz. Burada hepimiz emek veriyoruz. Oyuncularım maçın ardından soyunma odasında göz yaşlarını tutamadı. Emek verenleri kimsenin ağlatmaya hakkı yok" dedi. Tüm futbolcularını yürekten kutladığını dile getiren genç teknik adam, "Hakemlerimizin daha dikkatli ve konsantre olup, maçlara çıkmalarını rica ediyoruz. Çünkü emek ve alın teri değerlidir. Yediğimiz üçüncü golde 2 metre ofsaytı görmeyip, takımımızın mağlubiyetinde başrol oynayan hakem triosunun bu akılalmaz kararı, oyuncularımın soyunma odasında üzülüp ağlamalarına sebebiyet vermiştir. Hepimiz mücadele ediyoruz. Ancak mücadelemizin bu şekilde yok sayılması büyük haksızlıktır" diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor Teknik Direktörü Laleci: Oyuncularım maç sonu ağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.