Menemen’in içi yanıyor

Spor Toto 1. Lig'de cuma akşamı yoğun sis nedeniyle İstanbulspor 2-0 öndeyken 62. dakikada ertelenen deplasman maçında rakibine önceki gün 3-2 mağlup olan Menemenspor'un içi yanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, 62. dakikada yeniden başlatılan müsabakada 2-2'lik skoru yakaladıklarını ancak yedikleri 3. golün bariz ofsayt olduğunu söyledi.

Rakiplerinin 90+1'inci dakikada attığı galibiyet golünde 2 metre net ofsaytın görülmediğini ifade eden Laleci, "Böyle haksızlık olmaz. Burada hepimiz emek veriyoruz. Oyuncularım maçın ardından soyunma odasında göz yaşlarını tutamadı. Emek verenleri kimsenin ağlatmaya hakkı yok. Hakemlerimizin daha dikkatli ve konsantre olup, maçlara çıkmalarını rica ediyoruz. Hepimiz mücadele ediyoruz. Ancak mücadelemizin bu şekilde yok sayılması büyük haksızlıktır" diye konuştu.