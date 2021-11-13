Menemenspor evinde kral

Spor Toto 1. Lig'de sezona iddialı başlayan ancak umduğunu bulamayan Menemenspor, geride kalan 11 maçta iç sahada aldığı puanlarla dikkat çekiyor. İzmir ekibi oynadığı 11 karşılaşmada 11 puan toplarken, aldığı 10 puanı ise iç sahada kazandı. Sahasındaki 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler bu başarısını dış sahaya yansıtamadı. Menemenspor, deplasmanda oynadığı 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik elde ederken hiç maç kazanamadı. Teknik direktör Cenk Laleci, milli arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

CENK LALECİ: HEDEF MAÇIMIZ

Cenk Laleci, milli aranın ardından oynayacakları Balıkesirspor sınavında kazanmak istediklerini kaydederek "Balıkesirspor karşılaşması bizim için çok önemli. Çünkü rakibimizin de ligdeki durumu belli. Hedef maçlarımızdan birisi. Kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyoruz" şeklinde yorumda bulundu