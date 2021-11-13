  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Menemenspor Menemenspor evinde kral

Menemenspor evinde kral

İzmir ekibi 11 maçta topladığı 10 puanı iç saha maçlarında aldı

Menemenspor evinde kral

13.11.2021

Spor Toto 1. Lig'de sezona iddialı başlayan ancak umduğunu bulamayan Menemenspor, geride kalan 11 maçta iç sahada aldığı puanlarla dikkat çekiyor. İzmir ekibi oynadığı 11 karşılaşmada 11 puan toplarken, aldığı 10 puanı ise iç sahada kazandı. Sahasındaki 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler bu başarısını dış sahaya yansıtamadı. Menemenspor, deplasmanda oynadığı 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik elde ederken hiç maç kazanamadı. Teknik direktör Cenk Laleci, milli arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

CENK LALECİ: HEDEF MAÇIMIZ
Cenk Laleci, milli aranın ardından oynayacakları Balıkesirspor sınavında kazanmak istediklerini kaydederek "Balıkesirspor karşılaşması bizim için çok önemli. Çünkü rakibimizin de ligdeki durumu belli. Hedef maçlarımızdan birisi. Kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyoruz" şeklinde yorumda bulundu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor evinde kral haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.