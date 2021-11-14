Menemen’in bankoları

Spor Toto Birinci Lig'de inişli-çıkışlı bir performans gösteren Nasadoge Menemenspor'da geride kalan 12 haftada 4 oyuncu takımın vazgeçilmezi oldu. Geride kalan süreçte 1 haftaya maç yapmadan geçiren İzmir ekibinde 30 yaşındaki kaptan Mazlum Demir, 22 yaşındaki kaleci Batuhan Şen, 22 yaşındaki Nijeryalı forvet Rasheed ve 25 yaşındaki gurbetçi golcü Ahmet Sagat, 11 karşılaşmanın tamamında sahaya ilk 11'de çıktı. Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan 22 yaşındaki kaleci Batuhan Şen bu sezonki grafiğiyle takımın değişmez isimlerinden biri oldu.

ÇOK ÇALIŞAN FORMAYI ALIR

2019-2020 sezonunda Tire Bld'den sarı-lacivertli ekibe katılan ve o sezon 7 maçta forma giyen, geçen yıl ise 25 karşılaşmanın 22'sine ilk 11'de başlayıp 8 gol atan ve 3 asist yapan Rasheed, aynı zamanda büyük bir sıçrama da yaptı. Teknik direktör Cenk Laleci, oyuncularının performanslarından memnun olduğunu söyledi. Laleci, "Bazı oyuncularımız daha ön plana çıkıyor. Bizde çalışan formayı alır" dedi.

■ BERKE ÖZBAY