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Haberler Menemenspor Menemen David’in peşinde

Menemen David’in peşinde

İzmir ekibi, Almanya Bölgesel Lig ekibi Jeddeloh’ta forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla prensipte anlaştı

12.1.2022

Menemen David’in peşinde

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda zirve adaylarından Erzurumspor'la 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor, transfere yoğunlaştı. Kocaelispor'a satılan Akanbi Rasheed'in Nijerya'daki kulübüne 2.5 milyon TL'lik yetiştiricilik bedelini yatırmadığı gerekçesiyle FIFA kanalıyla transfer yasağı cezası alan sarı-lacivertlilerin tahtayı kaldırabilmek için çaba sarf ettiği, aynı zamanda listesindeki oyuncularla da görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Yönetimin, teknik direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda Almanya Bölgesel Lig ekibi Jeddeloh'ta forma giyen Christopher David'i istediği bildirildi.

TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYACAK
ORTA sahada görev yapan 28 yaşındaki futbolcunun Menemenspor'a olumlu yanıt verdiği vurgulandı. Babası Mardinli olduğu için ligde Türk statüsünde oynayacak David'in yasak kalkar kalkmaz Menemenspor'a imza atacağı kaydedildi

MUSTAFA BERKAN AYDENİZ GİTTİ
MENEMENSPOR'UN sezon başında Kastamonuspor'dan transfer etmesine rağmen hiç oynatmadığı 22 yaşındaki sağ bek Mustafa Berkan Aydeniz, Karadeniz temsilcisi 1461 Trabzon'a transfer oldu.