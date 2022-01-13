Menemenspor’dan Arveladze atağı

SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattından uzaklaşmanın hesabını yapan Menemenspor transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba sarf ederken, Fatih Karagümrük'ten Vato Arveladze'nin de peşine düştü. Süper Lig ekibinde fazla forma şansı bulamayan Gürcü forveti kiralamak için görüşmelere başlayan yönetimin, hem kulüp hem de oyuncudan olumlu yanıt aldığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki hafta içinde Kocaelispor'a sattığı Akanbi Rasheed'in Nijerya'daki kulübünden FIFA aracılığı ile gelen 2.4 milyon TL'lik cezayı taksitlendirip transfer tahtasını açacağı kaydedildi. Yasak kalkar kalmaz harekete geçecek Menemen'in Arveladze ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

6 MAÇTA OYNADI

Teknik direktör ve Trabzonspor'un eski oyuncusu olan Şota Arveladze'nin yeğeni Vato Arveladze, bu sezon İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'te 6 karşılaşmada 214 dakika süre aldı, 1 gol attı.