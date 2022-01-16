Maç bitti, kavga bitmedi

TFF 1. Lig'de önceki gün oynanan maçta Menemenspor Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalırken, 30. dakikada protokol tribününde yaşanan olaylar maça damga vurdu. Bu dakikada sahada yaşanan bir pozisyonun ardından iki takımın yöneticileri arasında tartışma çıktı. Yaşanan olayların ardından iki takımın yöneticileri birbirini suçladı. Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin olayların içinde provokasyon olduğunu belirtti. Şahin, "Bandırmasporlu yöneticiler Menemen'e maç seyretmeye değil provokasyon yapmaya gelmişlerdir. Daha maçın ilk dakikalarından itibaren bizlere küfür etmesi ve şahsıma hakaretlerde bulunması hiç hoş olmadı. Çıkan olaylarda emniyet güçlerimiz son çare olarak biber gazı kullanmış ve olaylar böylece sakinleşmiştir. Federasyon dikkatlice videoları izleyip aynı zamanda gözlemci raporlarında kim suçlu ise en ağır cezayı vermelidir" dedi. Bandırmaspor yönetimi ise taraftarlara yakın bir yerde oturtulduklarını ve tribünde saldırıya uğradıklarını, 2 yöneticinin ise hastaneye kaldırıldığını belirtti. Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özer Aydın, "Sağımızda ve solumuzda Menemen taraftarları vardı. Maçın başından itibaren sözlü saldırılara ve küfürlere maruz kaldık. Bulunduğumuz bölgeye de girilmeye çalışıldı. Güvenlik güçlerinin bize saldıranları oradan uzaklaştırılması gerekirken protokoldeki yöneticilerimize müdahale etti ve biber gazlı müdahale oldu. Bize saldırı yapıldı" dedi.

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