Menemen’de Sagat rüzgarı

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıya aldığı iki beraberlikle başlayan Menemenspor'da forvet Ahmet Sagat rüzgarı esiyor. İzmir ekibinin ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada gurbetçi futbolcu gol atarak takımına 1 puan kazandırdı. Sarılacivertli ekibin son oynadığı ve yine 1-1 berabere kaldığı Bandırmaspor maçında da sahneye çıkan 25 yaşındaki futbolcu, attığı golle bir kez daha Menemenspor'u yenilgiden kurtardı. Sezon başında Alman ekibi Koblenz'den kadroya katılan Ahmet Sagat, şu ana kadar oynadığı 20 karşılaşmada 9 gol atmayı başardı.

GOL KRALLIĞINDA ÇOK İDDİALI

Golcü Ahmet Sagat, ligin ilk yarısında ise Erzurumspor, Adanaspor, Manisa FK, Ankaragücü, Samsunspor, Balıkesirspor ve Keçiörengücü ağlarını sarsmıştı. Golcü oyuncu sergilediği başarılı performansla 1. Lig gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürüyor.

■ BERKE ÖZBAY