  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Menemenspor Menemen’de Sagat rüzgarı

Menemen’de Sagat rüzgarı

Golcü oyuncu Erzurumspor ve Bandırmaspor’a 1’er gol atarak takımını yenilgiden kurtardı

17.1.2022

Menemen’de Sagat rüzgarı

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıya aldığı iki beraberlikle başlayan Menemenspor'da forvet Ahmet Sagat rüzgarı esiyor. İzmir ekibinin ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada gurbetçi futbolcu gol atarak takımına 1 puan kazandırdı. Sarılacivertli ekibin son oynadığı ve yine 1-1 berabere kaldığı Bandırmaspor maçında da sahneye çıkan 25 yaşındaki futbolcu, attığı golle bir kez daha Menemenspor'u yenilgiden kurtardı. Sezon başında Alman ekibi Koblenz'den kadroya katılan Ahmet Sagat, şu ana kadar oynadığı 20 karşılaşmada 9 gol atmayı başardı.

GOL KRALLIĞINDA ÇOK İDDİALI
Golcü Ahmet Sagat, ligin ilk yarısında ise Erzurumspor, Adanaspor, Manisa FK, Ankaragücü, Samsunspor, Balıkesirspor ve Keçiörengücü ağlarını sarsmıştı. Golcü oyuncu sergilediği başarılı performansla 1. Lig gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürüyor.

■ BERKE ÖZBAY