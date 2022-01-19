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Haberler Menemenspor Menemen’e müjde

Menemen’e müjde

İzmir ekibi Kocaelispor’a sattığı Rasheed’den gelen 2.5 milyon TL’lik transfer yasağını kaldırdı

19.1.2022

Menemen’e müjde

Spor Toto 1. Lig'de korkulu rüya görmemek için alt sıralardan bir an önce uzaklaşmaya çalışan Nasadoge Menemenspor, transfer yasağını kaldırdı. Devre arasında 900 bin TL bonservisle Kocaelispor'a sattığı Ibrahim Akanbi Rasheed'in Nijerya'dan gelen 2.5 milyon TL'lik yetiştiricilik bedeli yüzünden transfer yasağı alan sarı-lacivertliler, borcu taksitlendirip ödemeyi yaparak yasağı açtı.

İMZALAR KONUŞACAK
Rasheed'in yanı sıra yabancılardan Adamu'nun Ankara Keçiörengücü'ne satılması, Pote'nin de futbolu bırakmasıyla zayıflayan Menemen, takıma devre arasında katılmasına rağmen yasak nedeniyle forma giyemeyen yeni transferlerinden Senegalli forvet Honore Gomis'in lisansını bu hafta çıkacak. Yeni transferlerden Ganalı santrfor Umar Basit'in ise evrakları bekleniyor.

ARB MANAJ'DAN HABER BEKLENİYOR
YASAĞIN açılmasıyla transfer harekatını sürdürecek Menemenspor'un Bandırmaspor'un 23 yaşındaki Kosovalı forveti Arb Manaj'dan haber beklediği öğrenildi. Türkiye'de daha önce Keçiörengücü ve Balıkesirspor'da da oynayan Manaj, bu sezon ligde 13 maçta 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 5 gol attı. Teknik direktör Cenk Laleci, gidenlerin yerlerini dolduracaklarını söyledi. Gelecek vadeden kaliteli futbolcularla anlaşacaklarını ifade eden Cenk Laleci, "Gelecek sezonlar için takımın iskeletine de önem vermek zorundayız. Transfer çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz" diye konuştu.