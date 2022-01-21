Kritik dönemeç

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından uzaklaşamayan Menemenspor, en kritik dönemece girdi. 23 puanla 15. sırada yer alan sarı-lacivertlileri önümüzdeki 7 haftada zorlu rakipler bekliyor. İzmir ekibi, zorlu süreçte puan cetvelinde ilk 8 içinde yer alan 5 takımın yanı sıra iki de Ege derbisi oynayacak. Yarın lider Ümraniye ile deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertliler, sonraki hafta 7. sırada bulunan Adana'yı konuk edecek.

KADERİNİ KENDİ ÇİZECEK

Ardından Ege derbisinde Manisa FK karşısında deplasmanda puan arayacak olan Menemen, ligin 24. haftasında zirve ortağı Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sonraki hafta Play-Off hattında konumlanan Eyüpspor'a konuk olacak olan İzmir ekibi, ligin 26. haftasında ise evinde Altınordu ile İzmir derbisine çıkacak. Kritik mücadelenin ardından 8. sırada yer alan Samsunspor deplasmanında ter dökecek olan sarı-lacivertliler, bu periyotta alacağı sonuçlara göre kaderini belirleyecek.

ALTYAPIDAN ÜÇ TAKVİYE BİRDEN GELDİ

Transfer tahtasını açarak rahat bir nefes alan Menemenspor altyapıdan üç genç yıldız adayını A Takıma aldı. Sarılacivertli ekipte altyapıdan yetişen genç oyuncular Abdullah Karataş, Tahir Bölgebaşı ve İsmail Kulet ile profesyonel sözleşme imzalandığı açıklandı. Kulüp resmi sosyal medyasından yapılan açıklamada "Gençlerimize ve Menemenspor'umuza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

CENK LALECİ UMUT DOLU

MENEMENSPOR ligde çıktığı son 7 karşılaşmada galibiyet yüzü göremezken, yarınki Ümraniye deplasmanında şeytanın bacağını kırmak istiyor. Galibiyet serisi başlatmak istediklerini belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Ümraniyespor'un gücünü biliyoruz. Ancak rakibimizi iyi analiz ettik. Sahaya kazanmak ve düşme hattından uzaklaşmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.