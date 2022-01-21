Manisa Büyükşehir judoda fark yarattı

MANİSA Büyükşehir Belediyespor'un judocuları, Okul Sporları Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakalarına rakiplerine karşı büyük bir üstünlük kurarak damga vurdu. Turnuvada 3 altın, 7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 15 madalya kazanan ve fark yaratan Manisa BŞB'li judocular, 19-20 Şubat'ta Antalya Kemer'de düzenlenecek olan Okul Sporları Gençler Türkiye Grup müsabakalarında Manisa ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'u temsil edecek. Sporculardan Kerem Şayık 46 kiloda, Ali Tosun 50 kiloda, Arda Aydın 66 kiloda birinci, Arda Düzce 42 kiloda, Doğan Ertem 46 kiloda, Cemre Su Çimen 48 kiloda, Emir Musap Çelik 55 kiloda, Deniz Avcı 57 kiloda, Vatan Sever 66 kiloda, Arda Kamal +66 kiloda ikinci, Hasan Fındıkçı 42 kiloda, Elif Ertürk 44 kiloda, Ayberk Aslan 46 kiloda, Ecrin Karabüber 48 kiloda, Hüseyin Ertem 55 kiloda üçüncü oldu. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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