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Menemen ateşle oynuyor

Sarı-lacivertliler, deplasmanda lider Ümraniyespor’a da yenildi. Galibiyet hasreti 8 maça çıkarken, düşme hattına iyice yaklaştı

24.1.2022

Menemen ateşle oynuyor

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor, deplasmanda lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. İstanbul'dan puansız dönen sarılacivertliler 21 haftada 23 puanda kalıp ateş hattına iyice yaklaşırken, teknik direktör Cenk Laleci sıkıntılı süreci atlatacaklarını söyledi. Ümraniyespor karşısında iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Cenk Laleci, "2-0 geriye düşmemize rağmen pes etmedik ve bir gol bulduk. Beraberlik için çok uğraştık. Ümraniyespor karşısında puan alabilirdik. Şu an konumumuz sıkıntılı. Ancak ben takımıma inanıyorum. Milli aradan sonra toparlanacağız" yorumunu yaptı. Menemen'de hafta içinde lisansı çıkan Honore Gomis ise bu maçta ikinci yarıda ilk kez forma giydi.