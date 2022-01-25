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Menemen tam gaz

Sarı-lacivertliler, eski oyuncusu Sikiru Olatunbasun’un yanı sıra Ankaragücü’nden Mahmut Akan ile de anlaştı

25.1.2022

Menemen tam gaz

SPOR Toto 1. Lig'de lider Ümraniyespor'a yenilerek düşme hattına yaklaşan Menemenspor, transferde gaza bastı. İzmir ekibi, Mısır temsilcisi Smouha ekibinde forma giyen eski sol kanat oyuncusu Sikiru Olatunbasun'u takıma kazandırdı. Nijeryalı futbolcunun hafta içinde İzmir'e gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Menemen ikinci transferini de savunmaya yapacak. Sarı-lacivertli kurmaylar, ligde Ümraniye ile zirveyi paylaşan Ankaragücü'nden sol bek Mahmut Atan'ı da kadrosuna katmak üzere. 27 yaşındaki futbolcu için Başkent ekibiyle kiralık olarak anlaşma sağlandığı ve en kısa sürede resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

TAKIMA KATKI SAĞLAYACAKLAR
SEZON başında Menemen'den Smouha'ya giden Sikiru, Mısır'da 4 maça çıkarken, daha önce Bugsaş ve Karabükspor formalarını giyen Mahmut ise bu sezon sadece 1 maçta 15 dakika oynadı.