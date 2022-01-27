Menemen’den hamle

Spor Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek milli araya düşme hattının bir basamak üzerinde giren Nasadoge Menemenspor, transferde gaza bastı. Daha önce Senegalli golcü Honore Gomis'le resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Ankaraspor'dan orta saha Oğuzhan Aydoğan ile de anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu ile 2 yıl opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Futbola Almanya'da Schalke 04 altyapısında başlayan Oğuzhan Aydoğan, Borussia Dortmund ve Karlsruher SC'de oynadı. Oğuzhan 2016- 2017 sezonunda ise Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta sadece bir resmi maçta oynayabilen 24 yaşındaki Oğuzhan, bu sezonun ilk yarısında ise Ankaraspor'la 2. Lig'de 9 karşılaşmaya çıktı.