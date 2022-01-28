Kehinde Menemen yolunda

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan Menemenspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Ümraniyespor'la yollarını ayıran forvet Lanre Kehinde'yle anlaşma sağladığı öğrenildi. İzmir temsilcisinin Nijeryalı futbolcuyla her konuda anlaştığı ve resmi imzaların atılmasının an meselesi olduğu kaydedildi. Bu sezon İstanbul ekibiyle ligde 14, kupada ise 2 mücadeleye çıkan 27 yaşındaki oyuncu forma giydiği 16 karşılaşmada gol ya da asist katkısı veremedi.

TÜRKİYE'YE AŞİNA BİR İSİM

Kehinde daha önce Hapoel Afula, Hapoel Kfar Saba, Hapoel Acre, Elazığspor, Ankaragücü, Denizlispor ve Incheon United formalarını da terletti. Kariyerinde 148 resmi müsabakaya çıkan yıldız forvet, rakip fileleri 47 kez havalandırmayı başardı. Kadrosuna daha önce Hatayspor ve Ümraniyespor formaları giymiş Honore Gomis ve Ankaraspor'dan Oğuzhan Aydoğan'ı katan Menemenspor, üçüncü transferini Nijeryalı golcü ile gerçekleştirmiş oldu.

SAMSUNSPOR'DAN ÇİNARİ KİRALANACAK

DEVRE arasında forvet hattını Honore Gomis ile takviye eden Menemenspor yönetiminin Samsunspor'da forma giyen Eraldo Çinari ile de kiralık olarak anlaştığı öğrenildi. Bu sezon Samsunspor formasıyla ligde ve kupada toplam 12 karşılaşmaya çıkan Arnavut golcü 439 dakika görev alıp 1 gol, 1 de asist kaydetti. Kulubünde fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Çinari'nin de düzenli olarak forma giyebileceği bir ekibe transferine sıcak baktığı vurgulandı. Arnavutluk ekibi Vllaznia'da futbola başlayan Eraldo Çinari, Samsunspor'a transferinden önce Partizani'de de forma giymişti.

BERKE ÖZBAY