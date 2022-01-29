Menemen tam gaz

Spor Toto 1. Lig'de sezona zirve hesapları ile başlayan ancak geride kalan haftalarda düşme hattının bir basamak üzerinde yer alarak hayal kırıklığı yaratan Menemenspor, ara transfer döneminde takviye çalışmalarına hız verdi. Ara transfer döneminde Senegalli golcü Honore Gomis, Ankaraspor'dan orta saha oyuncusu Oğuzhan Aydoğan ile sözleşme imzalayan İzmir ekibi Ç.Rizespor'dan Anıl Yaşar'ı da kadrosuna kiralık olarak kattı. Sarı-lacivertliler, savunmayı da güçlendirmek için adına Ankaragücü'nde forma giyen Mahmut Akan'ı gündemine aldı.

TAKIMA TAKVİYELER SÜRECEK

İzmir ekibinin 27 yaşındaki sol bek Mahmut Akan ile görüşmelerini sürdürdüğü ve transferde sona yaklaştığı ifade edildi. Ankaraspor altyapısından yetişen Mahmut Akan, bu sezon sadece Bursaspor'a karşı oynanan lig maçında 15 dakika forma giydi. Kariyerinde 90 resmi müsabakaya çıkan defans oyuncusu 3 gol kaydederken, daha önce Bugsaş Spor, Osmanlıspor ve Karabükspor formalarını da terletti. Menemenspor'un kadrosuna birkaç oyuncu daha takviyesi yapacağı belirtildi.



LANRE KEHİNDE TAMAM GİBİ

İKİNCİ yarıda gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen ve alternatif üretmeye çalışan Menemenspor'da yönetim, Ümraniyespor'dan ayrılan Lanre Kehinde ile de anlaşma sağladı. Rasheed'in Kocaelispor'a gitmesinin ardından golcü Ahmet Sagat'a alternatif üretmeye çalışan sarı-lacivertliler, Nijeryalı futbolcuyla her konuda anlaştı. Kehinde bu sezon İstanbul ekibiyle ligde 14 maçta oynadı.

BERKE ÖZBAY